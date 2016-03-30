Спинной мозг успешно восстановили с помощью стволовых клеток

Марк Тушински (Mark Tuszynski) и его коллеги отмечают, что попытки «починить» спинной мозг таким образом предпринимались давно, однако никому из ученых ранее не удавалось достичь успеха, пишет Медпортал.

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Авторы ввели клетки-предшественники нейронов в поврежденный спинной мозг животных. Клетки начали функционировать подобно другим клеткам спинного мозга – они формировали полноценные синапсы, что помогло вернуть крысам подвижность. При проведении предыдущих экспериментов восстановления кортикоспинальных аксонов не происходило и способность двигаться к животным не возвращалась.

Ученые считают, что новая методика поможет и парализованным людям, потерявшим подвижность после травм. Впрочем, пока о тестировании этого подхода на людях говорить преждевременно. В ближайшее время авторы протестируют разработанную ими технологию на более крупных животных.