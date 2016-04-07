Вакцинация против гриппа на 51% сокращает вероятность мертворождения

Результаты работы были опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases, пишет Ремедиум.

В обосновании исследования ученые отметили, что, несмотря на доказанную эффективность вакцинации в защите беременных и новорожденных от гриппа, охват иммунизации в настоящее время составляет менее 50%. В частности будущие матери отказываются прививаться от гриппа из-за опасений в безопасности вакцины для плода.

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В рамках работы ученые изучили данные о 58 тыс. родах, прошедших с апреля 2012 по декабрь 2013 года в Западной Австралии. Было определено, что 8,8% беременных женщин прошли иммунизацию трехвалентной вакциной. Также за это время было зафиксировано 377 случаев мертворождений.

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После учета возможных искажающих фактов ученые заключили, что вероятность мертворождения у привитых беременных на 51% ниже, чем у женщин, не прошедших иммунизацию во время беременности.