Названы последствия для здоровья из-за смерти супруга

Медики назвали последствия для здоровья, которые могут наступить уже через год после потери супруга и особенно опасны для людей, достигших 60-ти лет. Исследование авторов опубликовано в журнале Open Heart, сообщает Лента.ру.

По мнению ученых, потеря супруга связана с возможностью развития фибрилляций предсердий (неправильный механизм сердечных сокращений). Потеря супруга в среднем уже в первый месяц на 57 процентов увеличивала риск развития этого заболевания (у ранее здоровых).

Наиболее высокая частота сердцебиений у супругов наблюдалась в первые две недели после потери мужа или жены, потом, как правило, она спадала вплоть до физиологически приемлемых показателей. У бездетных риск развития фибрилляции предсердий выше. Ученые избегают называть причинно-следственные связи между риском возникновения учащенного сердцебиения и смертью одного из супругов, однако не исключают, что второе влияет на первое, в частности, из-за стресса.

Читайте такжеВитамин D помогает работе сердца К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные о 88612 людях с мерцательной аритмией и 88612 здоровых человек. Респонденты были отобраны по полу, возрасту, заболеваниям и утрате близких в период с 1995 по 2014 год.