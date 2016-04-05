Детей с тяжелым иммунодефицитом будут лечить методом генной терапии

У детей, страдающих этой формой иммунодефицита, мутация затрагивает работу аденозиндезаминазы, пишет Медпортал. Пациенты с тяжелым комбинированным иммунодефицитом практически лишены иммунитета и смертельными для них могут оказаться практически любые инфекции.

Ежегодно в Европе рождается всего 15 детей с АДА-ТКИН – таких маленьких пациентов называют «детьми в пузыре». Самым известным ребенком, у которого был диагностирован тяжелый комбинированный иммунодефицит, стал канадец Дэвид Веттер, с рождения живший в специальном пластиковом изоляторе, где для него была создана абсолютно стерильная среда.

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В настоящее время таким больным предлагают пересадку костного мозга, но найти подходящего донора удается не всегда – в таком случае продолжительность жизни больных редко превышает 2 года.

Терапия Strimvelis, разработанная компанией GlaxoSmithKline, предназначена для пациентов с иммунодефицитом, которым подобрать подходящего донора не удалось. В ходе лечения предполагается вводить в организм больных ретровирусные векторы, несущие полноценные копии поврежденного гена.

Сообщается, что в течение ближайших лет GlaxoSmithKline планирует получить одобрение для использования генной терапии при лечении других редких заболеваний – метахроматической лейкодистрофии и синдрома Вискотта-Олдрича.