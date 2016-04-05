Загар может блокировать синтез витаминов

У загара есть защитная функция - так тело спасается от УФ-повреждений. Но, оказывается, загар блокирует синтез витамина D. Поэтому, на самом деле, загорелые люди, проводящие много времени на солнце, могут страдать от дефицита витамина, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Таковы выводы Университета Пернамбуко. По словам его сотрудников, многие люди, проживающие в тропиках и подвергающиеся высокому уровню УФ-воздействия, имеют концентрацию витамина D ниже 30 нанограммов на миллилитр сыворотки крови. А это далеко не норма.

Именно загар виноват в этом. Дело в том, что таким образом тело ограничивает постоянный прогрессирующий рост уровня витамина D в ответ на облучение солнцем. Это доказало исследование 986 человек 13-82 лет, проживавших в Бразилии. Все добровольцы много находились на солнце, не использовали регулярно солнцезащитные средства и не принимали БАДы с витамином D.

И, хотя у людей, много находившихся на солнце, был более выраженный загар и реже встречался откровенный дефицит витамина D, по сравнению с людьми, избегающими солнца, уровень витамина в их случае все же был ниже уровня нормы.