Чем опасен избыток витамина D

Употребление большого количества этого витамина пожилыми людьми увеличивает риск случайных падений, что повышает вероятность возникновения переломов, пишет Здоровье.

Хайке Бичофф-Феррари (Heike Bischoff-Ferrari) и ее коллеги из Университета Цюриха (University of Zurich) выяснили, что избыток этого витамина нарушает координацию движений у пожилых людей, что и приводит к более частым падениям.

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Авторы наблюдали за 200 мужчинами и женщинами старше 70 лет. Все они были разделены на три группы: одни принимали 24000 МЕ витамина D в месяц, другие – 60000, а третьи принимали не только 24000 МЕ витамина D, но и кальцифедиол, содержащий одно из производных витамина D.

За участниками исследования наблюдали в течение года после окончания приема витамина D. Оказалось, что люди, принимавшие меньшее количество витамина, падали гораздо меньше (47,9%), чем те, кто принимал его высокую дозу (66,9%) или же сочетал прием витамина D с кальцифедиолом (66,1%).

Впрочем, критики подчеркивают, что в этом исследовании отсутствовала контрольная группа, участники которой не принимали витамин D. Они также считают, что важным является время приема витамина, а также ежедневная доза.