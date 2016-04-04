В лаборатории вырастили искусственную кожу, способную потеть

Японские ученые из института RIKEN смогли вырастить в лабораторных условиях кожу, содержащую волосяные фолликулы и потовые железы. Ранее Такаши Цуи (Takashi Tsuji) и его коллеги уже выращивали фрагменты кожи, которые успешно пересаживались пациентам, сообщает Медпортал. Исследователи отмечают, что новая разработка является гораздо более совершенной, состоит из трех слоев и способна к потоотделению.

Для того, чтобы создать искусственную кожу, ученые выделили клетки эпителия из десен мышей, после чего получили из них плюрипотентные стволовые клетки, из которых и была получена трехслойная кожа. Фрагменты ткани выращивались в чашках Петри, а затем пересаживались мышам – после этого на коже формировались потовые и сальные железы, а также волосяные фолликулы – рост волосков начался спустя 14 дней после трансплантации кожи.

Новая кожа также образовывала соединения как с мышечными тканями, так и с нервными окончаниями животных. Отторжения пересаженного фрагмента не происходило.

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