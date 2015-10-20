Количество родинок указывает на риск рака кожи - исследование

Подсчет родинок на правой руке оказался хорошим индикатором для общего количества родинок на теле. Если их более ста, риск заболевания возрастает в пять раз, говорят ученые.

В исследовании, которое опубликовали в Британском журнале дерматологии, использовали данные трех тысяч близнецов из Великобритании.

Меланома - это один из видов рака кожи. Каждый год в Британии эту болезнь обнаруживают у более 13 тысяч человек. Она развивается через аномальные изменения родимых пятен, поэтому риск болезни связан с количеством родинок на теле.

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Исследователи наблюдали за большой группой женщин-близнецов в течение восьми лет, собирая информацию о их тип кожи, веснушки и родинки на теле.

Это же исследование повторили на меньшей группе, в которую вошли около 400 мужчин и женщин, имевших меланому.

Ученые говорят, что нашли быстрый и простой путь выявить риск рака кожи.

У женщин, которые имели более чем семь родинок на правой руке, девять раз увеличивалась вероятность того, что на всем теле более 50 родинок.

У тех женщин, которые было 11 родинок на правой руке, как правило, имели более ста родинок на теле. Это означает, что у них выше риск развития меланомы.

Результаты, которые получили исследователи, могут помочь врачам общего профиля выявлять пациентов с повышенным риском меланомы.

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"Результаты могут иметь значительное влияние на первичную помощь, что позволит врачам широкого профиля более точно и быстро оценить общее количество родинок у пациента с помощью легкодоступной части тела", - говорит автор исследования Симона Риберо из отделения эпидемиологической генетики и исследования близнецов лондонского Королевского колледжа.

Консультант-дерматолог и соавтор исследования Вероника Батай говорит, что если пациент обеспокоен родинками и пришел к врачу - подсчет родинок на одной руке может стать "сигналом тревоги" и выделить тех пациентов, которые имеют скорее увидеть специалиста.

Доктор Клэр Найт с научно-исследовательской благотворительной организации Cancer Research UK говорит, что эти выводы полезны, но указывает, что менее чем половина меланом развивается из уже имеющихся родинок.

"Важно знать, что нормально для вашей кожи и сообщить врачу о любых изменения в размере, форме, цвете или ощущении родинок или обычной участки кожи", - говорит госпожа Найт.

"И не смотрите только на руки - меланома может развиться на любом участке тела, и чаще всего она возникает у мужчин на туловище и у женщин - на ногах", - добавляет врач.

Родинки - это небольшие цветные пятна на коже, которые образуются из клеток, которые называются меланоциты и производят цвет (пигмент) на коже. Они постоянные и не связаны с воздействием солнца, но избыток солнца может увеличить риск развития рака кожи и превратить родинку на злокачественное образование.

Родинки могут быть плоскими, выпуклыми, иметь гладкую или шероховатую поверхность, на них также может расти волос.

Они, как правило, коричневого цвета, круглые или овальные и имеют ровные края.

Большинство родинок абсолютно безопасны.

Если вы заметили любые изменения в родинкам или они вас беспокоят, обратитесь к своему врачу.

На что следует обратить внимание: неровный цвет, неровные или "рваные" края, или если родимое пятно чешется, увеличивается или кровоточит.

Какой солнцезащитный коэффициент использовать?

Чем выше коэффициент или фактор защиты от солнца (SPF), тем больше защищена кожа. Используйте солнцезащитный крем с SPF не менее 15 общего спектра, то есть такой, который защищает от вредных ультрафиолетовых лучей спектра А (UVA) и В (UVB).

Как долго можно находиться на солнце?

Не больше, чем вы бы находились без солнцезащитного крема. Солнцезащитный крем не должен быть основанием, чтобы оставаться дольше на солнце. Летом солнце наиболее вредно для кожи в середине дня.

Нужно прикрывать родинки, находясь на солнце?

Если вы имеете много родинок или веснушек, вы более склонны к развитию рака кожи, поэтому должны принимать дополнительные меры безопасности. Избегайте солнечных ожогов, пребывайте в тени, закрывайте тело и используйте крем для загара с фактором не менее 15 SPF. Следите за изменениями на коже и сообщайте о них врачу.