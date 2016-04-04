Вирус герпеса расскажет о жизни своего носителя

Биологи из Пенсильванского университета выяснили, что по штаммам вируса герпеса можно проследить историю человеческой жизни, а также определить личность преступника. Результаты исследования будут опубликованы в журнале Virology, сообщает Лента.ру. С пресс-релизом можно ознакомиться на сайте университета.

Ученые обнаружили, что вирус герпеса первого типа (ВПГ-1), который вызывает всем знакомую «простуду» на губах, имеет несколько разновидностей. Биологи определили это с помощью расшифровки вирусных геномов, выделенных из организма добровольцев. Один из штаммов имел европейское/североамериканское происхождение, а другой был родом из Азии.

Примечательно, что азиатская разновидность вируса была найдена у тех людей, которые проходили военную службу во время Корейской войны в 50-х годах. По словам ученых, история жизни большинства людей может быть «записана» на молекулярном уровне вирусов.

Ранние исследования показали, что географическое происхождение вируса может быть предсказано на основе биографии его носителя, поскольку ВПГ-1 приобретается, как правило, в раннем возрасте. Также вирус может быть использован в качестве метки для определения личности преступника, как дополнение к существующим методам анализа ДНК.

В настоящее время ученые занимаются разработкой новых эффективных методов расшифровки вирусных геномов, выделенных из ничтожно малого количества генетического материала, чтобы можно было успешно идентифицировать и сравнивать друг с другом различные образцы. Это может обеспечить лучшее понимание генетического разнообразия вирусов, а также то, как различные штаммы могут влиять на ход болезни.

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