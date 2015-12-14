Американские онкологи научились излечивать рак простаты с помощью вируса герпеса

Об этом пишут Новости Израиля со ссылкой на статью, опубликованную накануне в научном журнале Тhe Journal of Radiation Oncology.

В рамках этого исследования, проводимого в период между 1999-м и 2003 годом, шестьдесят шесть человек, страдающих раком простаты во второй стадии, были разделены на две группы. В одной из них, названной "группой А", больные с более легкой формой заболевания получали только лучевую терапию, а во второй, группе В, где находились более тяжелые больные, применяли лучевую и гормональную терапию одновременно.

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Брайн Батлер, руководитель этого проекта, разъяснил, что его сотрудники вводили больным аденовирус, схожий с тем, который вызывает простуду и провоцирует герпес.

Данные полученные в результате этого опыта, привели ученых к выводу о том, что, вирус герпеса, если его использовать в комплексе с радиотерапией дислоцируется в клетках опухоли и уничтожает ее изнутри, при этом повышая иммунитет человека.

Исследователи убеждены, что в ближайшем будущем вирус герпеса будет широко использоваться для лечения целого ряда онкологических заболеваний. Дело за фармакологами, которые должны провести всестороннее тестирование такого рода препаратов.