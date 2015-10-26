ВОЗ внесет сосиски и колбасу в список канцерогенов
11:12, 26 октября 2015Зарубежные новости
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Всемирная организация здравоохранения планирует включить продукты из мяса, такие как сосиски, колбаса и бекон, в список потенциальных канцерогенов.
REUTERS
Скорее всего список пополнится и свежим мясом, которое, по мнению специалистов ВОЗ, «чуть менее опасно, чем мясные консервы», пишет Медпортал.
Напомним, что список потенциальных канцерогенов обновляется ежегодно, и сейчас в него входят такие соединения как мышьяк и асбест. Говоря о причинах, по которым мясные продукты могут попасть в этот список, эксперты ВОЗ поясняют, что употребление колбасы, сосисок и мясных консервов, «вероятно, может повысить» риск развития рака кишечника.
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Несомненно, такое решение ВОЗ нанесет серьезный удар как по сельскому хозяйству, так и по предприятиям, работающим в сфере быстрого питания.
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