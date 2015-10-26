ВОЗ внесет сосиски и колбасу в список канцерогенов

Скорее всего список пополнится и свежим мясом, которое, по мнению специалистов ВОЗ, «чуть менее опасно, чем мясные консервы», пишет Медпортал.

Напомним, что список потенциальных канцерогенов обновляется ежегодно, и сейчас в него входят такие соединения как мышьяк и асбест. Говоря о причинах, по которым мясные продукты могут попасть в этот список, эксперты ВОЗ поясняют, что употребление колбасы, сосисок и мясных консервов, «вероятно, может повысить» риск развития рака кишечника.

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Несомненно, такое решение ВОЗ нанесет серьезный удар как по сельскому хозяйству, так и по предприятиям, работающим в сфере быстрого питания.