Лихорадка Эбола снова в Либерии

На прошлой неделе от опасного заболевания скончалась мать ребенка, а до этого болезнь унесла жизни четырех жителей Гвинеи. После того, как стало известно об этих смертях, Либерия закрыла границу с Гвинеей, опасаясь возможной вспышки заболевания, пишет Медпортал.

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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила, что лихорадка Эбола больше не представляет угрозы для мирового сообщества, призвав страны снять ограничения на торговлю с Гвинеей, Сьерра-Леоне и Либерией, а также поездки в эти государства.