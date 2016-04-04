Лихорадка Эбола снова в Либерии
17:23, 04 апреля 2016Зарубежные новости
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Стало известно о смерти либерийского пятилетнего мальчика. Несколько дней назад врачи подтвердили, что он был болен лихорадкой Эбола – на это указывают результаты проведенных анализов.
REUTERS
На прошлой неделе от опасного заболевания скончалась мать ребенка, а до этого болезнь унесла жизни четырех жителей Гвинеи. После того, как стало известно об этих смертях, Либерия закрыла границу с Гвинеей, опасаясь возможной вспышки заболевания, пишет Медпортал.
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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила, что лихорадка Эбола больше не представляет угрозы для мирового сообщества, призвав страны снять ограничения на торговлю с Гвинеей, Сьерра-Леоне и Либерией, а также поездки в эти государства.
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