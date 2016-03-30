Эпидемию вируса Эбола удалось взять под контроль - ВОЗ

Действие введенного ранее глобального чрезвычайного положения из-за эпидемии вируса Эбола отменили. Об этом во вторник, 29 сентября, заявила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен в Женеве, передает Deutcshe Welle.

По ее словам, несмотря на отдельные новые случаи заболевания, эпидемии удалось взять под контроль. Заявление Чен прозвучало после соответствующей рекомендации международных экспертов-вирусологов. "Я согласилась с их рекомендациями", - заявила Чен.

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Перед этим эксперты обсудили ход распространения эпидемии вируса Эбола с 2013 года. По их мнению, нужно также отменить и введенные ранее ограничения на передвижения.

По данным ВОЗ, с начала вспышки эпидемии вируса Эбола в Африке, то есть с декабря 2013 года, число погибших превысило 11,3 тысячи человек, а также около 28 тыс случаев заболевания. Наиболее пострадавшими от инфекции странами считаются Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.