Заманчивые изображения на упаковках заставляют людей есть больше

Из-за них люди неверно оценивают размер необходимой им порции. Это приводит к перееданию и набору веса. К такому выводу пришли исследователи из Корнелльского университета. В исследовании специалистов приняли участие 72 студента и 44 женщины, работавшие в сфере общественного питания, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые показывали добровольцам коробки со смесями для кекса. На них было фото кекса с глазурью. Затем участникам предлагали отрезать себе кусок кекса, приготовленного из смеси. Сначала добровольцы отрезали себе слишком большие порции. Так, вторая группа съела на 122 калории (134%) больше, чем нужно.

Читайте такжеЕда домашнего приготовления - самая полезная для здоровьяПотом специалисты добавили на упаковку надпись: "Глазурь не включена в описание энергетической ценности продукта". После этого размер порции, которую себе отмеряли добровольцы, существенно уменьшился. Исследователи считают: производители должны предупреждать покупателей о подобных нюансах. Это поможет остановить эпидемию ожирения.