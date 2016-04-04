Ученые доказали связь вируса Зика с микроцефалией у новорожденных
Ученые окончательно убедились, что микроцефалия у новорожденных и синдром Гиена - Барре связаны с вирусом Зика, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
На основе исследований ученые пришли к выводу, что "вирус Зика может быть причиной синдрома Гийена - Барре, микроцефалии и других неврологических нарушений", - говорится в заявлении организации.
У матерей, зараженных вирусом Зика, часто рождаются дети с микроцефалией - очень маленьким размером головы и мозга.
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Синдром Гиена - Барре характеризуется ослаблением мышц, которое, как правило, начинается в ногах, а потом переходит на руки.
В тяжелых случаях возникают параличи дыхательных и краниальных мышц.
По данным Всемирной организации здравоохранения, отдельные случаи лихорадки Зика зафиксированы по всему миру.
Ранее ВОЗ объявила вспышку вируса Зика чрезвычайной ситуацией для стран Латинской Америки и глобальной угрозой мирового масштаба.
Вакцины против вируса до сих пор нет.