Современные технологии помогают людям стать более творческими

Интернет и смартфоны часто обвиняют в том, что они делают людей глупыми и вызывают так называемую "цифровую амнезию". То есть, люди забывают информацию, хранение которой доверяют электронным устройствам. Специалисты из исследовательской компании Opinion выяснили: это не так уж и плохо.

Ученые опросили 6000 человек в возрасте от 16 до 55 лет из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и стран Бенилюкса, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. 46% опрошенных сказали: чем больше они помнят, тем менее творческими становятся. Три четверти людей предпочитали запоминать то, что остальные фиксировали в электронных устройствах.

Читайте такжеПланшеты и смартфоны нарушают нормальный сон детей63% респондентов отметили: несколько прекрасных идей пришли к ним в голову, когда они нашли в электронном устройстве информацию, которую забыли. По словам исследователей, "цифровая амнезия" позволяет людям освободить в голове пространство для творчества. А записи в электронных устройствах подпитывают эту креативность.

Кроме того, 69% добавили, что информацией, хранящейся в электронном виде, гораздо проще поделиться с другими людьми. Кстати, фиксировать информацию в электронных устройствах людей заставляла не лень. Всего 45% полагали: нет смысла тратить энергию, пытаясь вспомнить то, что нужно, когда есть гаджеты, которые могут сделать это за них.