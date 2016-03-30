Эксперты FDA рекомендовали к регистрации препарат для лечения острых психозов

Экспертный совет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовал одобрить препарат компании Acadia Pharmaceuticals для терапии психозов, связанных с болезнью Паркинсона, пишет Ремедиум со ссылкой на Reuters.

Согласно заключению совета, польза от применения примавансерина (pimavanserin) перевешивает возможные риски. За регистрацию проголосовали 12 членов экспертного совета.

Некоторые специалисты отмечают, что некоторые доказательства эффективности препарата ненадежны, однако примавансерин необходимо зарегистрировать, учитывая острую нехватку ЛС против психозов, развивающихся на фоне болезни Паркинсона.

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По данным Национального фонда по борьбе с болезнью Паркинсона, в мире от данного заболевания страдает 4-6 млн человек. Связанные с болезнью психозы развиваются в 40% случаев. В настоящее время в США нет специфических лекарственных средств для терапии психозов, проявившихся на фоне болезни Паркинсона.

Примавансерин является селективным обратным агонистом 5HT2A-рецептора.