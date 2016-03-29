Падение рождаемости в современном мире объяснили жадностью

Главным виновником падения рождаемости в современном мире является конкуренция за высокий социальный статус, который выражается в обладании престижными вещами. К такому выводу пришли американские антропологи, авторы статьи в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, сообщает lenta.ru.

Падение рождаемости обычно объясняют сокращением детской смертности, доступом к современным средствам контрацепции и желанием женщин отложить рождение детей, например, чтобы получить образование. Однако, по мнению авторов статьи, этих факторов недостаточно.

Они отмечают, что наиболее резко рождаемость падает на территориях с современным рынком труда — их характеризует жесткая конкуренция за рабочие места и бесконечное разнообразие товаров народного потребления, сигнализирующих о благополучии и высоком статусе индивида.

Читайте такжеКонтрацептивы могут привести к раку мозгаЭту гипотезу антропологи доказали на примере народности цимане (охотников-собирателей из боливийской Амазонии). У обычной семьи цимане — девять детей, и родителям несложно найти пропитание и одежду для всех отпрысков.

Однако когда цимане переезжают в города (или даже в сельские поселения в пригородах), ближе к развитому испаноговорящему населению, среднее количество детей в семье падает до трех (в деревнях — до пяти-шести). Дело в том, что цимане начинают вовлекаться в рыночную экономику. «Свои первые заработки они тратят на неожиданные вещи — дорогие наручные часы или рюкзак для ребенка-школьника (вместо традиционной сумки). Мне показалось, что эти вещи являются прежде всего символом социального статуса», — рассказал ведущий автор статьи Пол Хупер (Paul Hooper).

По его мнению, аналогичные процессы развиваются и в других странах, где население переселяется в города и начинает зарабатывать деньги. Все силы людей начинают уходить на то, чтобы быть не хуже соседей, и вскоре им начинает казаться, что они не могут позволить себе много детей, считают антропологи.