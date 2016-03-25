В Брюсселе количество пострадавших во время терактов выросло до 316 человек

Как передает Газета.ру об этом сообщил Минздрав Бельгии.

«22 марта 316 пострадавших было доставлено в 25 университетских и региональных бельгийских больниц и в ожоговые центры», - говорится в сообщении ведомства.

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По информации министерства, 121 раненый по-прежнему находится в больнице, они были распределены по 48 бельгийским и двум французским больницам.

22 марта в Брюсселе произошло три взрыва, при которых погибли 32 человека. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».