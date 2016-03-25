В Брюсселе количество пострадавших во время терактов выросло до 316 человек
08:37, 25 марта 2016Зарубежные новости
111
Количество пострадавших во время терактов в аэропорту и метро Брюсселя увеличилось до 316 человек, 121 человек до сих пор находится в больнице, из них 63 - в отделении интенсивной терапии.
REUTERS
Как передает Газета.ру об этом сообщил Минздрав Бельгии.
«22 марта 316 пострадавших было доставлено в 25 университетских и региональных бельгийских больниц и в ожоговые центры», - говорится в сообщении ведомства.
Читайте такжеАэропорт Брюсселя возобновит работу не ранее 28 марта
По информации министерства, 121 раненый по-прежнему находится в больнице, они были распределены по 48 бельгийским и двум французским больницам.
22 марта в Брюсселе произошло три взрыва, при которых погибли 32 человека. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter