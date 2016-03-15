У женщин более сложный мозг, поэтому им нужно больше сна - ученые
Британские ученые пришли к выводу, что женский мозг работает интенсивнее, чем мужской, и поэтому женщинам нужно в среднем на 20 минут больше сна, чем мужчинам.
Поскольку одна из основных функций сна заключается в том, чтобы дать отдохнуть мозгу, то чем более интенсивной является работа мозга, тем больше сна требуется ему для восстановления. Женский мозг, который позволяет женщинам заниматься мультитаскингом, задействован в течение дня более интенсивно, поэтому женщинам нужно больше времени для сна, пишут Новости Израиля.
При этом тем мужчинам, деятельность которых связана с постоянным принятием решений и нестандартным мышлениям, также необходимо спать дольше, чем среднестатистическому мужчине.
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Исследователи также обнаружили, что нехватка сна у женщин чаще приводит к депрессии и агрессии, чем недостаток сна у мужчин.