Ученые предупреждают об опасности ношения контактных линз

Все это негативно сказывается на здоровье глаз и может привести к развитию серьезных заболеваний, пишет Медпортал.

Авторы во главе с Марией Домингез-Белло (Maria Dominguez-Bello) анализировали образцы бактерий, взятых с поверхности глаза, с кожи вокруг глаз и непосредственно с поверхности контактных линз. 9 участников исследования носили контактные линзы, а 11 ими не пользовались. Эксперимент продолжался 6 недель.

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Оказалось, что у тех, кто носил линзы, бактериальный состав на поверхности глаза и кожи был сходен. Исследователи считают, что именно изменение микробиома у людей, предпочитающих носить контактные линзы, может увеличивать риск развития гигантского папиллярного конъюнктивита и кератита – воспаления роговицы глаза. Изменения бактериального состава ученые связывают с занесением бактерий с кожи при надевании линз.