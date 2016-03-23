В Бразилии число случаев микроцефалии превысило 900
11:47, 23 марта 2016Зарубежные новости
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Власти считают, что заболевание может быть связано с вирусом Зика.
Reuters
В Бразилии выросло число подтвержденных и подозреваемых случаев микроцефалии, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Власти считают, что заболевание может быть связано с вирусом Зика.
По последним данным, зафиксировано 907 подтвержденных случаев микроцефалии у детей, еще 4,3 тыс. младенцев проходят проверку, суммарно число увеличилось на 69 за неделю.
В феврале сообщалось, что в Бразилии три человека умерли от осложнений после лихорадки Зика.
В стране расследуют потенциальную связь между лихорадкой Зика и более чем 4 тыс. заболеваний микроцефалией (заболевание, при котором у плода значительно уменьшены размеры черепа и головного мозга).
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