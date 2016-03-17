Французские ученые предоставили доказательства связи вируса Зика с микроцефалией новорожденных

Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet, пишет Ремедиум.

Во Французской Полинезии вирусом Зика было инфицировано 66% местного населения. Исследователи проанализировали серологические данные и медицинские карты зараженных пациентов, собранные с октября 2013 года по апрель 2014-го. Авторы отметили, что за 23 месяца было выявлено 8 случаев микроцефалии у новорожденных, причем 7 из них были зафиксированы с 1 марта по 10 июля 2014 года.

По словам ученых, 4-месячный промежуток, во время которого было отмечена наиболее высокая частота рождения детей с микроцефалией, свидетельствует о том, что инфицирование женщины на первом триместре беременности связано с максимальным риском нарушений развития плода.

Читайте такжеАмериканские ученые выяснили, что вирус Зика убивает тип ткани развивающегося мозга

Математическое моделирование распространения инфекции показало, что общий риск развития микроцефалии равен 0,02%, то есть микроцефалия будет диагностирована у 2 младенцев из 10 тыс. новорожденных. Однако в случае инфицирования женщины во время первого триместра беременности, вероятность возрастает до 0,95% (95 случаев на 10 тыс. новорожденных).