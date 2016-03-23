В Сумской области две мошенницы выманили у пенсионерки 51 тыс. грн за "снятие порчи"

В Сумской области сотрудники полиции разыскивают двух мошенниц, которые выманили у пенсионерки 51 тыс. грн за «снятие порчи».

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, 21 марта в дежурную часть Белопольского отделения полиции обратилась 77-летняя местная жительница, сообщив, что стала жертвой мошенничества.

Как выяснилось, в первой половине дня во двор, где проживает чета пенсионеров, зашли две неизвестные женщины попить воды. Пока одна ожидала во дворе, другая вместе с хозяйкой прошла в дом. Немного пообщавшись с пенсионеркой на различные темы, незнакомка заявила, что и хозяйству, и людям, которые здесь проживают, «наведена порча» на утрату здоровья и другие крупные неприятности. Но этого якобы можно избежать, заплатив за «снятие порчи».

Пенсионерка достала все семейные сбережения – 51 тыс. грн – и передала деньги в руки мошенницы. Когда же пришла в себя, незнакомки скрылись.

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