Доступ к новейшим препаратам имеют лишь 2% пациентов с мультирезистентной формой ТБ

В международной организации подчеркивают, что в ходе реализации благотворительных проектов было показано, что 75% и 80% пациентов, принимавших новейшие ЛС, успешно выздоравливали после 6-месячной терапии. В то время как стандартное лечение было эффективно только в 50% случаев.

Читайте такжеВОЗ остановила продажу противотуберкулезных лекарств производства Svizera Labs

По мнению специалистов из Врачей без границ необходимо активизировать работу по регистрации противотуберкулезных лекарств в странах с высокими показателями заболеваемости туберкулезом. Члены неправительственной организации также призывают производителей сделать более доступной стоимость ЛС.

В тоже время правительствам рекомендовано ускорить меры по внедрению новых лекарственных средств в медицинскую практику и временно снять ограничения на импорт новых ЛС для лечения туберкулеза.

Читайте такжеВОЗ выявила серьезные нарушения у крупнейшего поставщика противотуберкулезных препаратов

Авторы доклады отмечают, что в настоящее время цена одного курса деламанида в развивающихся странах составляет 1,7 тыс. долларов. Стоимость лечения одного пациента бедаквилином достигает 3 тыс. долларов, хотя больные в некоторых бедных странах могут получить необходимый препарат в рамках благотворительной программы. При этом стоимость менее эффективной стандартной терапии туберкулеза составляет 1,8-4,6 тыс. долларов.