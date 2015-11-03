Соевые продукты - против остеопороза

К таким выводами пришли ученые из Университета Халла (University of Hull), наблюдавшие за здоровьем двухсот женщин в период менопаузы, пишет Медпортал.

Известно, что структура изофлавонов, являющихся компонентами соевых продуктов, схожа со строением эстрогена, выработка которого в период менопаузы существенно сокращается. Таким образом, употребление соевых продуктов поможет в какой-то степени компенсировать дефицит эстрогена и снизить риск развития остеопороза, связанный с недостатком гормона.

У больных, страдающих красной волчанкой, часто развивается остеопороз, который и приводит к множественным переломам. Сонтао Ши (Songtao Shi) и его коллеги предложили использовать для восстановления здоровья костей стволовые мезенхимальные клетки.

Все женщины в течение полугода ежедневно принимали соевый белок, содержащий 66 мг изофлавонов, или же только соевый белок. Авторы определяли концентрацию белков βCTX и P1NP в крови участниц исследования.

Оказалось, что у тех, кто регулярно употреблял изофлавоны, уровень белка βCTX был существенно ниже, чем у других участниц эксперимента. Это указывало на то, что процесс деградации костной ткани у них замедлялся, и риск развития остеопороза снижался. У этих женщин также оказался снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Тожукат Сатяпалан (Thozhukat Sathyapalan) отмечает, что регулярное употребление соевого белка и изофлавонов — простой и безопасный способ улучшить состояние костей в период менопаузы. Авторы подчеркивают, что в нашем обычном рационе содержится в среднем 2-16 мг изофлавонов, то есть гораздо меньше, чем требуется для поддержания здоровья костей. Исследователи также отмечают, что в ближайшее время они планируют провести более длительное исследование для того, чтобы выяснить, как еще соевые продукты влияют на здоровье.