Ученые оспорили миф о вреде позднего отцовства

Анализ данных о четырех миллионах отцов и детей Северной Европы, живших в XVII-XIX веках, развеял распространенные представления о том, что позднее отцовство и выживание всех детей в современных развитых обществах способствуют накоплению опасных мутаций и вредит общему здоровью популяции. Исследование представлено в журнале препринтов bioArxiv, а коротко о нем рассказала lenta.ru со ссылкой на New Scientist.

Многие биологи считают, что эволюция в развитых странах остановилась, так как почти все дети доживают до совершеннолетия — и медицина больше не позволяет природе проводить естественный отбор. Однако немецкий психолог Рубен Арслан (Ruben Arslan) и его коллеги нашли свидетельства того, что эволюция все еще продолжается, а вредоносные мутации убираются из популяции.

Арслан поднял записи в церковных книгах о рождении и смерти жителей Германии, Швеции, а также провинции Квебек — и сравнил их с современной шведской медицинской статистикой. Ранее исследования показали, что каждый лишний год жизни отца (перед зачатием) прибавляет его ребенку примерно две дополнительных мутации (на уровне генов). Однако Арслан обнаружил, что шансов перейти дальше у этих мутаций меньше: у поздних детей своих отпрысков рождается меньше (примерно на 5 процентов).

Причина этого явления в том, что лишние мутации делают зачатие и рождение здоровых детей более трудным. Кроме того, ученые выяснили: хотя в ХХ веке возраст, в котором у мужчин появляется первый ребенок, сильно вырос, средний возраст отцов по популяции сейчас стал ниже, чем в XVI веке.