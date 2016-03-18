На испанском пляже нашли кокаин на 4,5 млн долл.

В Испании человек, пришедший на пляж острова Форментера, нашел три пакета, в которых было более 80 килограммов кокаина.

Как передает ВВС Украина, стоимость находки, по некоторым сообщениям, оценивается в 4,5 млн долларов.

Читайте такжеВ Черкасской области из квартиры изъяты наркотики на сумму более 0,6 млн грнПо данным местных СМИ, к пакету была прикреплена водонепроницаемая система GPS, по которой контрабандисты собирались отыскать груз.

Местная полиция не сообщает деталей инцидента, ибо расследованию присвоили тайный статус.