На испанском пляже нашли кокаин на 4,5 млн долл.
10:57, 18 марта 2016Зарубежные новости
99
Три пакета, в которых было более 80 килограммов кокаина.
К пакету была прикреплена водонепроницаемая система GPS, по которой контрабандисты собирались отыскать груз / Фото: tvnwarszawa.tvn24.pl
В Испании человек, пришедший на пляж острова Форментера, нашел три пакета, в которых было более 80 килограммов кокаина.
Как передает ВВС Украина, стоимость находки, по некоторым сообщениям, оценивается в 4,5 млн долларов.
Читайте такжеВ Черкасской области из квартиры изъяты наркотики на сумму более 0,6 млн грнПо данным местных СМИ, к пакету была прикреплена водонепроницаемая система GPS, по которой контрабандисты собирались отыскать груз.
Местная полиция не сообщает деталей инцидента, ибо расследованию присвоили тайный статус.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter