Учёные связали зависимость от смартфона с жадностью и распущенностью

Люди, которые постоянно заглядывают в свои смартфоны, менее способны контролировать импульсивное поведение и не склонны к экономии. К такому выводу пришли ученые из американского Темпльского университета — психологи Генри Вилмер (Henry Wilmer) и Джейсон Чейн (Jason Chein). Свое исследование они опубликовали в журнале Psychonomic Bulletin and Review, сообщает lenta.ru.

Чтобы прояснить, какое влияние оказывают мобильные технологии на жизнь людей, психологи решили определить, демонстрируют ли пользователи смартфонов отложенное удовлетворение потребности. Иными словами, способны ли они отказаться от немедленного удовольствия в пользу более значительной выгоды в будущем.

Для этого исследователи попросили 91 студента заполнить анкеты, в которых нужно было указать, сколько времени опрашиваемые тратят на общение по телефону, обновление своего статуса в доступных через смартфон социальных сетях, а также на простую проверку устройства.

Читайте такжеПланшеты и смартфоны нарушают нормальный сон детейНа втором этапе исследования ученые оценивали способность студентов отказываться от сиюминутного удовольствия в пользу крупной выгоды в будущем. Психологи предложили испытуемым сделать выбор между меньшей суммой денег, которую можно получить немедленно, и более крупной суммой, доступной позднее.

Результаты показали, что те, кто склонен постоянно проверять свои телефоны, оказываются менее способными к отложенному удовлетворению потребностей.

«Привычки, связанные с мобильными технологиями, например частое заглядывание в телефон, связаны с неконтролируемыми импульсами более, чем с ожиданием удовлетворения», — говорит Вилмер. По словам ученых, исследование продемонстрировало корреляцию между постоянной проверкой телефонов и обесцениванием долгосрочных наград.

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