Родители часто пытаются успокоить детей при помощи гаджетов

Сотрудники Мичиганского университета обнаружили: при вспышках гнева у ребенка многие родители решают дать ему смартфон или планшет. Особенно такой подход распространен в малообеспеченных семьях. Специалисты опросили родителей 144 здоровых детей в возрасте от 15 до 36 месяцев, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Siver Times.

Читайте такжеПланшеты и смартфоны нарушают нормальный сон детейИсследователей интересовало, позволяли ли родители своим детям пользоваться гаджетами в разных ситуациях. Чаще всего к этому прибегали в семьях с низким уровнем доходов. В частности, больше 62% родителей детей с социальными и эмоциональными проблемами использовали гаджеты, чтобы успокоить своего ребенка, по сравнению с 38% родителей детей без подобных трудностей.

Читайте такжеСмартфоны способны усугубить течение депрессииЭлектронные устройства дети получали во время обеда, перед сном, и когда родители занимались домашними делами. Специалисты подчеркивают важность исследований на данную тему. Ведь важно понимать, как современные технологии влияют на детей. Например, телевизор может нарушить процесс развития речи и социальных навыков.