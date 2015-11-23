Билингвы быстрее восстанавливаются после инсульта

14:42, 23 ноября 2015
Зарубежные новости
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Группа индийских ученых под руководством Субхаша Каула (Subhash Kaul) выяснила, что люди, знающие два языка, восстанавливаются быстрее, чем те, кто говорит только на одном.

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Согласно исследованию ученых из Эдинбургского университета, изучение второго языка оказывает положительное влияние на мозг, даже если второй язык начали учить во взрослом возрасте, пишет Медпортал.

В своем исследовании ученые из  Института Медицинских наук Низама (Nizam's Institute of Medical Sciences) изучили данные о 608 больных, перенесших инсульт в период с 2006 по 2013 год. Почти половина больных были билингвами и говорили как минимум на двух языках. Оказалось, что на момент исследования когнитивные функции полностью восстановились у 40% билингвов и лишь у 20% тех, кто знал только один язык.

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Люди, говорящие на нескольких языках, показали лучшие результаты в тестах, направленных на оценку внимания, а также способностей получать и организовывать информацию. Знание языков никак не влияло на риск развития афазии после инсульта.

Ранее ученые показали, что билингвизм также влияет на время проявления симптомов болезни Альцгеймера – у людей, владеющих несколькими языками, это заболевание развивалось в более старшем возрасте.

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