Билингвы быстрее восстанавливаются после инсульта
Группа индийских ученых под руководством Субхаша Каула (Subhash Kaul) выяснила, что люди, знающие два языка, восстанавливаются быстрее, чем те, кто говорит только на одном.
Согласно исследованию ученых из Эдинбургского университета, изучение второго языка оказывает положительное влияние на мозг, даже если второй язык начали учить во взрослом возрасте, пишет Медпортал.
В своем исследовании ученые из Института Медицинских наук Низама (Nizam's Institute of Medical Sciences) изучили данные о 608 больных, перенесших инсульт в период с 2006 по 2013 год. Почти половина больных были билингвами и говорили как минимум на двух языках. Оказалось, что на момент исследования когнитивные функции полностью восстановились у 40% билингвов и лишь у 20% тех, кто знал только один язык.
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Люди, говорящие на нескольких языках, показали лучшие результаты в тестах, направленных на оценку внимания, а также способностей получать и организовывать информацию. Знание языков никак не влияло на риск развития афазии после инсульта.
Ранее ученые показали, что билингвизм также влияет на время проявления симптомов болезни Альцгеймера – у людей, владеющих несколькими языками, это заболевание развивалось в более старшем возрасте.