Медитация помогает справиться с болью

В первую очередь это касается людей, длительное время употреблявших обезболивающие препараты на основе опиатов, пишет Здоровье. К счастью, и для них есть решение проблемы – осознанная медитация.

Она не задействует систему опиоидов, а использует другие эндогенные механизмы для уменьшения боли. Это было установленоопытным путем. У 78 здоровых испытуемых вызывали неприятные ощущения путем нагрева небольшого участка кожи до 49 градусов по Цельсию. В качестве болеутоляющего им предлагали попробовать осознанную медитацию. При этом некоторым участникам параллельно вводили налоксон (ингибитор опиоидной системы), а другим - физиологический раствор (плацебо).

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В результате у добровольцев из первой группы интенсивность боли, по субъективным ощущения, снизилась на 24%, а во второй группе – на 21%. Это свидетельствует о том, что даже если заблокировать опиоидные рецепторы, «медитирующий» организм все равно найдет способ справиться с болью.

Ученые предполагают, что в дальнейшем метод осознанной медитации можно будет применить для уменьшения дискомфортных ощущений при хронических состояниях.