В Мехико объявили экологическую тревогу

Из-за крайне экстремальной экологической ситуации в мексиканской столице введены частичные ограничения на пользование частным автотранспортом.

Власти Мехико впервые с 2002 года объявили экологическую тревогу, сообщает Газета.ру со ссылкой на CNN Expansion. Из-за крайне экстремальной экологической ситуации в мексиканской столице введены частичные ограничения на пользование частным автотранспортом. Гражданам рекомендовано минимальное нахождение на улице. В конце прошлого года власти Пекина объявляли красный уровень тревоги из-за смога.

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