В Риме и Милане крайне высокая концентрация смога в воздухе

Два крупнейших города Италии - Рим и Милан - ограничивают движение транспорта после рождественских праздников из-за крайне высокой концентрации смога в воздухе.

Как передает Deutsche Welle, в частности, в Риме 28 и 29 декабря с 10:00 утра до 16.00 дня запрещено выезжать на улицы автомобилям и мотоциклам, кроме тех, в которых применены новейшие технологии уменьшения выбросов.

Соответствующее распоряжение выдал исполняющий обязанности мэра города Франческо Паоло Тронка.

Мэр Милана Джулиано Писапиа также объявил похожий запрет на 28-30 декабря. В Милане даже те транспортные средства, которые имеют право выезжать на улицы, не должны превышать скорость 30 километров в час. В обоих городах жителям предложили пользоваться общественным транспортом по сниженной цене.

В Риме также ограничили отопление до восьми часов в сутки, температура в помещениях при этом не должна превышать 18 градусов. Причиной этих мер является загрязнение воздуха, в последние недели превышающее безопасный уровень. Загрязнению способствовало отсутствие привычных для этого сезона объемов осадков и ветра, которые обычно помогают развеять смог.

Городские власти Рима, ожидая недовольства горожан, сообщили, что запрет может быть пересмотрен, если погода изменится.