ЮНИСЕФ: Около 3,7 млн детей в Сирии не видели ничего, кроме войны

Примерно 3,7 млн детей в Сирии (один ребенок из трех) родились после начала конфликта в этой стране 5 лет назад, и их жизнь формирует насилие, страх и потеря дома, заявляет ЮНИСЕФ.

Об этом говорится в отчете Детского фонда ООН, передает радио Свобода.

Отмечается, что в это число входят и 306 тыс. детей, которые родились беженцами от 2011 года.

«В Сирии насилие стало привычным, достигая жилья, школ, больниц, клиник, парков, детских площадок и мест для молитвы. Около 7 миллионов детей живут в бедности, что делает их детство исполненным потерь», – заявил региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Питер Салама.

В своем отчете ЮНИСЕФ выявил около 1,5 тыс. грубых нарушений прав детей в 2015 году. Более чем в 60% это были случаи гибели или ранения детей в результате взрывов в густонаселенных районах. Более трети из этих детей погибли в школе или по дороге в или из нее.

Как отмечается в отчете, в соседних с Сирией странах число беженцев сейчас в 10 раз выше, чем было в 2012 году. Дети составляют половину от общего количества беженцев. Более 15 тыс. детей без сопровождения взрослых пересекли границы Сирии.

Читайте такжеВ 2015 году каждый восьмой ребенок появился на свет в зоне конфликта - ЮНИСЕФПо данным ЮНИСЕФ, в начале конфликта в Сирии большинство детей, завербованных вооруженными силами и группами, были в возрасте от 15 до 17 лет и их использовали для помощи подальше от линии фронта. В то же время, по данным ЮНИСЕФ, с 2014 года все стороны конфликта стали привлекать намного младших детей, в том числе семилетних, и часто без разрешения родителей. Этих детей тренируют для участия в боевых действиях и используют для убийства в качестве исполнителей казней и снайперов.

Отчет констатирует, что за войну в Сирии катастрофически упала посещаемость школ. По данным фонда, более 2,1 млн детей в Сирии и 700 тыс. в соседних с ней странах не посещают школы.

«Еще не слишком поздно для детей Сирии. Они продолжают надеяться на жизнь с достоинством и возможностями. Они все еще лелеют мечты о мире и имеют шанс их осуществить», – заявил Салама. Детский фонд ООН призывает мировое сообщество приложить усилия для прекращения нарушения прав детей.

В результате 5-летней войны в Сирии погибло более 270 тыс. людей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.