Первая в США операция по пересадке матки признана неудачной

Операция по пересадке донорской матки впервые была проведена в США. Реципиентом стала 26-летняя Линдси (женщина согласилась обнародовать лишь свое имя), у которой есть трое приемных сыновей, пишет Медпортал.

В среду представители клиники сообщили, что пересаженный орган пришлось удалить из-за возникших осложнений. Какие именно осложнения привели к такому исходу, пока не сообщается. В ближайшее время врачи планируют выяснить, что вызвало удаление матки, чтобы предотвратить наступление таких осложнений в дальнейшем.

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Линдси, которая стала первой американкой, перенесшей трансплантацию матки, пояснила, что быстрые действия врачей помогли сохранить ее здоровье и жизнь. Ранее медики сообщили, что после операции женщине предстоит провести в больнице как минимум месяц.

Напомним, что операция состоялась 24 февраля и была первой из десяти трансплантаций матки, которые планируются провести в Кливлендской клинике. Реципиентами были готовы стать 250 женщин.