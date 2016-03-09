В Японии сняли запрет женщинам полгода не выходить замуж после развода

Этот срок был уменьшен до 100 дней, передает ТАСС.

В случае же предоставления медицинской справки о том, что на момент развода женщина не была беременна, время ожидания снимается вовсе.

В конце прошлого года Верховный суд Японии признал этот закон неконституционным, что и вынудило правительство внести в него поправки. В начале прошлого века полагали, что только путем запрета на замужество в течение полугода после развода можно избежать ошибок при определении отца родившегося в этот период ребенка. Однако подобный метод, как доказывали противники закона, смехотворен в наше время, когда разработаны надежные методики генетического анализа.

Старинный закон ставил в безвыходное правовое положение детей, рождавшихся в "запретный" шестимесячный период. Зачастую, их отцом юридически считался мужчина, не имевший к ним никакого отношения. Настоящий же отец, по действующим порядкам, не может претендовать на отцовство. В результате такие дети могут вообще не иметь документов, что создает многочисленные проблемы.

Ранее похожие законы существовали, например, во Франции, Германии и Южной Корее, но везде были отменены как устаревшие.