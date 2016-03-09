В Японии сняли запрет женщинам полгода не выходить замуж после развода
Правительство Японии во вторник внесло поправки в принятый более 100 лет назад закон, который запрещает женщине в течение шести месяцев после развода вновь выходить замуж.
В Японии сняли запрет женщинам полгода не выходить замуж после развода / Фото: iphone 4-640x960
Этот срок был уменьшен до 100 дней, передает ТАСС.
В случае же предоставления медицинской справки о том, что на момент развода женщина не была беременна, время ожидания снимается вовсе.
В конце прошлого года Верховный суд Японии признал этот закон неконституционным, что и вынудило правительство внести в него поправки. В начале прошлого века полагали, что только путем запрета на замужество в течение полугода после развода можно избежать ошибок при определении отца родившегося в этот период ребенка. Однако подобный метод, как доказывали противники закона, смехотворен в наше время, когда разработаны надежные методики генетического анализа.
Старинный закон ставил в безвыходное правовое положение детей, рождавшихся в "запретный" шестимесячный период. Зачастую, их отцом юридически считался мужчина, не имевший к ним никакого отношения. Настоящий же отец, по действующим порядкам, не может претендовать на отцовство. В результате такие дети могут вообще не иметь документов, что создает многочисленные проблемы.
Ранее похожие законы существовали, например, во Франции, Германии и Южной Корее, но везде были отменены как устаревшие.