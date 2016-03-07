Американские ученые выяснили, что вирус Зика убивает тип ткани развивающегося мозга

Вирус Зика убивает тип ткани, содержащейся в мозге, который развивается.

Как передает ВВС, результаты исследований, опубликованные в журнале Cell Stem Cell, убеждают в том, что вирус Зика приводит к аномалии мозга у новорожденных.

Лабораторное исследование показало, что вирус может разрушить или повредить рост нервных клеток, которые строят мозг и нервную систему.

Впрочем, по словам американских исследователей, эта связь установлена еще не окончательно.

В Бразилии, где распространяется вирус Зика, уже зарегистрировали более 4,8 подтвержденных или возможных случаев рождения детей с недоразвитым мозгом.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает нынешнюю вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией.

ВОЗ заявила, что для борьбы с распространением вируса, в частности на вакцину и диагностирование болезни, необходимо 56 млн долларов.

25 млн долларов собственных средств ВОЗ намерена потратить на контроль за распространением москитов, разносящих вирус.

Разрабатываются сразу несколько вакцин от вируса Зика. В их разработке принимают участие 15 фармацевтических компаний.

Ранее ВОЗ предупредила о росте с наступлением весны угрозы распространения вируса Зика в Европе.

Зачастую болезнь проходит бессимптомно, однако больше всего она угрожает женщинам, которые планируют родить ребенка, поскольку вирус может вызвать микроцефалию у некоторых младенцев.