Вирус Зика может вызывать неврологическое расстройство - новое исследование

Новое исследование утверждает, что вирус Зика может вызвать тяжелое неврологическое расстройство, которое называется синдром Гийена-Барре, пишет ВВС.

Опыты проводили, используя образцы крови 42 пациентов, которые заболели во время предварительной вспышки вируса.

Авторы, которые опубликовали результаты своей работы в журнале Lancet, говорят, что у пациентов возникли неврологические проблемы примерно через шесть дней после заражения вирусом Зика.

Ведущие ученые описали исследования как "убедительное".

В начале февраля Всемирная организация здравоохранения объявила из-за вируса Зика чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, имеющую международное значение.

Вирус, который переносят комары, вызвал тревогу в Центральной и Южной Америке, из-за связи болезни с недоразвитым мозгом у новорожденных - состояния, которое называют микроцефалией.

Но эксперты также выясняют, связан ли вирус Зика с другими проблемами со здоровьем.

Синдром Гиена-Барре приводит к слабости мышц, а в тяжелых случаях - к проблеме с дыханием, что требует интенсивной терапии.

Это редкая реакция на инфекцию.

Исследователи проанализировали образцы крови пациентов, у которых развилось данное расстройство, во время вспышки вируса Зика во Французской Полинезии в Тихом океане, что произошло два года назад.

Читайте такжеПик эпидемии лихорадки Зика еще впереди - ВОЗОсновываясь на данных исследования, они прогнозируют, что синдром Гийена-Барре может развиться у одного человека из 4 000, больных Зика.

Профессор Арно Фонтане из Института Пастера в Париже говорит, что состояние этих пациентов ухудшалось быстрее, чем обычно наблюдают при синдроме Гийена-Барре.

"Но как только они прошли острую фазу болезни, их восстановление, как правило, проходило лучше", - говорит ученый, ведущий автор исследования.

Ни один из 42 пациентов не умер, но некоторые все еще нуждаются в помощи при ходьбе, спустя месяцы после того, как они заболели.

Исследователи говорят, что страны, в которых распространяется вирус Зика, должны готовиться к новым случаям расстройств нервной системы.

Профессор Хью Віллісон из университета в Глазго сказал в комментарии BBC News, что не нужно пугать людей, чтобы они думали, что если будут иметь инфекцию Зика, то автоматически получат синдром Гиена-Барре. Этот риск, по его словам, достаточно низкий.

"Но если миллион человек заразятся Зика, то это сотни внезапных случаев Гиена-Барре", - говорит господин Віллсон.

По данным ВОЗ, Бразилия, Колумбия, Сальвадор, Суринам и Венесуэла сообщили об увеличении количества случаев этого синдрома за последние недели.