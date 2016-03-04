Почему многие жители городов испытывают проблемы со сном

Ученые из Университета Стэнфорда говорят, что все дело в уличном освещении, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Известно: тело реагирует на суточные изменения освещенности. Если ночью светло, внутренние часы сбиваются, как и режим сна. Специалисты опрашивали 15863 человек в течение восьми лет. Респонденты рассказывали о режиме сна, о его качестве, наличии физических и психических отклонений.

Также учитывался уровень освещенности улиц в темное время суток. Оказалось, люди, жившие в городе с населением минимум 500000 человек, сталкивались с ночным освещением, которое было в 3-6 раз сильнее, чем в маленьких городках и за городом. Ночное освещение влияло на продолжительность сна и его качество. Если освещение было сильным, то человек на 6% чаще не досыпал (спал менее 6 часов за ночь). Он чаще был недоволен количеством или качеством сна (29% недовольных жителей больших городов против 16% жителей маленьких населенных пунктов с менее активным освещением).

Также жертвы интенсивного освещения чаще жаловались на усталость (9% против 7%). И спали они меньше - 412 минут за ночь при слабом освещении против 402 минут при сильном освещении. Яркий свет заставлял многих просыпаться ночью (19% против 13%), потом люди страдали от сонливости и не могли нормально функционировать (6% против 2%). Ученые однозначно советуют жителям больших городов повесить плотные шторы на окна, дабы отсечь яркое уличное освещение.