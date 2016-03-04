Почему многие жители городов испытывают проблемы со сном
Ученые однозначно советуют жителям больших городов повесить плотные шторы на окна, дабы отсечь яркое уличное освещение.
Ученые из Университета Стэнфорда говорят, что все дело в уличном освещении, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Известно: тело реагирует на суточные изменения освещенности. Если ночью светло, внутренние часы сбиваются, как и режим сна. Специалисты опрашивали 15863 человек в течение восьми лет. Респонденты рассказывали о режиме сна, о его качестве, наличии физических и психических отклонений.
Также учитывался уровень освещенности улиц в темное время суток. Оказалось, люди, жившие в городе с населением минимум 500000 человек, сталкивались с ночным освещением, которое было в 3-6 раз сильнее, чем в маленьких городках и за городом. Ночное освещение влияло на продолжительность сна и его качество. Если освещение было сильным, то человек на 6% чаще не досыпал (спал менее 6 часов за ночь). Он чаще был недоволен количеством или качеством сна (29% недовольных жителей больших городов против 16% жителей маленьких населенных пунктов с менее активным освещением).
Также жертвы интенсивного освещения чаще жаловались на усталость (9% против 7%). И спали они меньше - 412 минут за ночь при слабом освещении против 402 минут при сильном освещении. Яркий свет заставлял многих просыпаться ночью (19% против 13%), потом люди страдали от сонливости и не могли нормально функционировать (6% против 2%). Ученые однозначно советуют жителям больших городов повесить плотные шторы на окна, дабы отсечь яркое уличное освещение.