Женщины, рожающие поздно, наносят ущерб психическому здоровью дочерей

По данным нового исследования, проведенного в Университете Западной Австралии, девочки, которых рожают женщины старше 30 лет, во взрослом возрасте часто страдают от депрессии. Правда, ученые пока точно не знают, почему. Специалисты изучили данные беременных женщин, которые участвовали в крупном исследовании, продолжавшемся с 1989 по 1991 год, передает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Затем исследователи в течение 23 лет следили за 1200 детей участниц. Специалисты оценивали у них уровни депрессии, тревоги и стресса. Потом, когда сыновьям и дочерям исполнилось 20 лет, результаты сопоставили с возрастом матерей и отцов на момент рождения детей.

Исследование показало: у дочерей, чьим матерям на момент родов было от 30 до 34 лет, оказался повышен уровень стресса по сравнению с девочками, родившимися у женщин младше 30 лет. А девушки, матерям которых на момент родов было больше 30 лет, страдали от депрессии, стресса и тревоги гораздо чаще тех, чьи мамы родили их до 30 лет.

Читайте такжеДля женщин самым эффективным способом омоложения является беременность5% матерей на момент рождения ребенка было меньше 20 лет. Однако это не влияло на риск проблем с психикой. От возраста отцов риск вышеперечисленных проблем тоже не зависел. Сыновья в группу риска не попали. Исследователи предполагают: дело может быть не только в биологических факторах. Так, вероятно, из-за большой разницы в возрасте в отношениях матерей и дочерей часто возникают трудности.

Также на момент последнего опроса дочерей, у матерей, рожавших поздно, уже могли появиться возрастные проблемы со здоровьем. Кстати, предыдущие исследования показали, что дочери больше сыновей переживают из-за болезней матери. Возможно, именно поэтому психика молодых людей не страдала.