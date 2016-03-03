Хорошее образование и интеллектуальные нагрузки оградят от слабоумия

Учеба в университете и умственные упражнения во взрослом возрасте однозначно помогают избежать появления опасных мозговых изменений, говорят эксперты. Это действенная зашита против болезни Альцгеймера, отмечает meddaily.ru со ссылкой на DNA India. На самом деле, отсрочить приход старческого слабоумия можно, если окончить хотя бы все классы школы.

А поступление в институт и дальнейшая интеллектуальная работа снизят риск болезни Альцгеймера еще больше. Позитивный эффект можно наблюдать также при определенных изменениях в образе жизни, при укреплении физического здоровья в целом. Озвученные рекомендации, в первую очередь, актуальны для людей с генетическим вариантом APOE-E4, повышающим риск развития болезни Альцгеймера. Если была выявлена данная генетическая особенность, обязательно нужно нагружать свой мозг в течение всей жизни.

Кстати, предыдущие исследования показали, что умственные и физические нагрузки способны замедлить прогрессирование деменции. Однако ученые из Клиники Майо установили: умственная активность в некоторых случаях не может повлиять на причину слабоумия. Исследователи проанализировали данные 400 добровольцев, не страдавших от деменции.

Читайте такжеУстановлена связь между занятиями физкультурой и памятьюУ 53 участников старше 70 лет были умеренные когнитивные нарушения. Добровольцев разделили на две группы. В первую группу вошли люди, потратившие на образование более 14 лет, а во вторую - те, кто учился меньше. Участники заполнили опросники, предназначенные для оценки уровней физической и умственной активности в зрелом возрасте. Специалисты сделали добровольцам МРТ и ПЭТ. Они искали маркеры болезни Альцгеймера.

Исследователи выяснили, что носителям гена APOE4, связанного с деменцией, 14 лет учебы и более помогали поддерживать умственную активность на высоком уровне в зрелом возрасте. У этих участников в мозге оказалось меньше амилоидных бляшек, из-за которых возникают симптомы, характерные для болезни Альцгеймера. А у добровольцев с низким уровнем умственной активности в зрелом возрасте бляшек в мозге было больше.