Датскую "Нобелевскую премию" по неврологии присудили за раскрытие механизма памяти

Трое британских нейробиологов — Грэхам Коллингридж, Ричард Моррис и Тимоти Блисс — стали обладателями ежегодной награды The Brain Prize, которую специалисты часто называют датской «Нобелевской премией» по неврологии. Награда присуждена им за исследования механизмов памяти. Об этом сообщается на сайте премии.

Нейробилоги внесли решающий вклад в понимание долговременной потенциации. Ученые независимо друг от друга описали механизмы того, как мозг формирует, сохраняет и теряет воспоминания.

«Без памяти для хранения информации в нашем головном мозге мы не смогли бы вспомнить наше прошлое и были бы неспособны планировать будущее. Без памяти мы не смогли бы узнать других людей или найти дорогу», — так описывается значение открытия в пресс-релизе The Brain Prize.

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Ученые показали, что память можно усилить стимуляцией синапсов в гиппокампе. Нейробиологи выявили основные механизмы этого процесса и показали, что долговременная потенциация является основой для способности человека к учебе и запоминанию.

В настоящее время Грэм Коллингридж (родился 1 февраля 1955 года) является профессором Бристольского университета, Ричард Моррис (родился 27 июня 1948 года) — Эдинбургского университета, а Тим Блисс (родился 27 июля 1940 года) — сотрудником Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.

The Brain Prize вручается с 2011 года. Размер награды составляет один миллион евро. Спонсором премии выступает международная фармацевтическая компания Lundbeck со штаб-квартирой в Копенгагене. Премия пришла на смену вручавшейся в 1987-2010 годах Nordic Research Prize.