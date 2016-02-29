Американский учёный опроверг теорию деления мозга на "логическое" и "эмоциональное" полушария

Американский ученый оспорил распространенное представление о жесткой оппозиции двух полушарий головного мозга человека — правого и левого. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Independent.

Широко распространенное представление о работе мозга заключается в том, что левое полушарие отвечает за логику, а правое — за эмоции и творчество. Более того, считается, что люди делятся на характерные типы («рационалисты» и «интуитивисты») в зависимости от преобладания того или иного полушария.

Джеффри Андерсон (Jeffrey Anderson) из Университета штата Юта провел специальное исследование — он сравнил, как работают оба полушария головного мозга более тысячи человек. Выяснилось, что связи между участками были распределены примерно одинаковым образом: иными словами, ни один из обследованных не обладал более сильными связями в одном из полушарий.

Читайте такжеНизкая физическая активность связана с уменьшением объема головного мозга«Конечно, некоторые люди действуют более логически и методично, а другие — более интуитивно, импровизируя. Однако это явление ничего общего не имеет с функциями правого и левого полушария», — отметил Андерсон.

По мнению ученого, данный миф возник благодаря получившему Нобелевскую премию (1981) исследованию Роджера Сперри (Roger W. Sperry) о функциях различных полушарий. Однако идея назвать их «логическим» и «эмоциональным» принадлежит исключительно популярной психологии. Она не подтверждается ни исследованиями об организации и функционировании мозга, ни историями болезни пациентов, пострадавших от повреждений того или иного полушария. Популярность этого мифа, по всей видимости, основана на склонности людей к мышлению путем бинарных оппозиций.