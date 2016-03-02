Марихуана негативно влияет на способность распознавать эмоции

Это выяснили ученые из Университета Колорадо. В их эксперименте приняли участие 70 человек. Добровольцы рассказали, как часто они курили коноплю (постоянно, время от времени или никогда). Исследователи делали участникам ЭЭГ, пока те смотрели на фотографии людей с разными выражениями лица (нейтральным, счастливым, испуганным и злым).

Читайте такжеУчёные установили, что курение "травки" разрушает структуру мозгаИсследование показало: добровольцы, употреблявшие марихуану, по сравнению с контрольной группой уделяли больше внимания негативным эмоциям, особенно злости, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News. И они меньше реагировали на позитивные эмоции (людей со счастливыми лицами). Еще участникам давали разные задания. Так, в одном случае добровольцев попросили обратить внимание на эмоции людей, а затем назвать их. Тогда результаты в разных группах практически не отличались.

Читайте такжеКурение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскуюВ другом случае участники должны были сфокусироваться на половой принадлежности лиц. А потом их неожиданно спросили, какие эмоции выражали люди. С таким заданием участники, использовавшие марихуану, справились хуже. То есть, у них плохо получалось "косвенно" идентифицировать эмоции. Кроме того, любители конопли меньше сопереживали другим.