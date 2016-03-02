Измеритель пульса встроили в визитку

Выпустили визитку, способную отображать сердечный ритм человека, держащего ее в руках. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Next Web.

Чтобы воспользоваться встроенным электрокардиографом, необходимо приложить пальцы к электродам на карточке. Текст на визитке призывает не применять ее в качестве диагностического оборудования.

18 февраля 2016 года был анонсирован первый в мире мобильный гаджет со встроенным тепловизором. Им стал смартфон, предназначенный для использования в спасательных операциях — в случае, если требуется искать людей под листвой или в условиях сильной задымленности. Гаджет выводит тепловое изображение на экран в реальном времени в разрешении 640 на 480 пикселей. Сохранять показания можно как в форме снимков, так и видео.