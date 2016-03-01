Ученые разработали шоколад для долголетия - с морскими водорослями

В Тихоокеанском институте биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН создали шоколад с добавлением веществ, выделенных из морских звезд, морских ежей и лимонника. Об этом во вторник, 1 марта, сообщается на сайте института, сообщает lenta.ru.

«Эти вещества мы назвали "морскими витаминами". Такой комплекс "морских витаминов" замедляет процессы старения и оказывает корригирующее действие на метаболические процессы, что повышает качество жизни и способствует долголетию», — сообщила пресс-служба института.

Читайте такжеУчёные доказали, что шоколад может сделать человека умнееИсследование структуры и медико-биологических свойств морских природных соединений проводятся в ТИБОХ ДВО РАН более 40 лет. На их основе созданы и успешно внедрены в практическую медицину лекарственные препараты и биологически активные добавки, уточнили в пресс-службе учреждения.