Беременным посоветовали есть шоколад

Многие женщины испытывают во время беременности непреодолимую тягу к некоторым продуктам. Они мечтают о соленьях, острой пище и шоколаде. Исследователи из Университета Лаваля выяснили: шоколад стимулирует рост плода и положительно влияет на плаценту. Кроме того, он снижает риск опасного осложнения - преэклампсии.

В новом исследовании приняли участие 129 женщин, находившихся на 11-14 неделях беременности. Участницам дважды сделали УЗИ Доплера. С помощью данного метода ученые оценивали индекс пульсации, отражающий скорость кровотока в сосудах матки, плода и плаценты, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Женщин разделили на две группы. Первая группа ела шоколад с высоким содержанием флавонолов, а вторая - с низким. В течение 12 недель участницы ежедневно употребляли по 30 граммов шоколада. Специалисты следили за женщинами до родов. Кровоток в сосудах матки, плаценты и плода к концу исследования у участниц из обеих групп значительно улучшился.

Читайте такжеПолезные свойства шоколадаИсследователи также оценивали риск преэклампсии, гипертензии беременных, вес детей при рождении и массу плаценты. По всем этим параметрам между двумя группами не было различий. Ученые пришли к выводу, что шоколад полезен для плаценты и плода, независимо от того, сколько в нем флавонолов.