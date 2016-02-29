Ученые спасут зрителей 3D-фильмов от головной боли

Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова создали программное обеспечение, позволяющее выявить допущенные во время производства фильмов технические ошибки, которые вызывают у зрителей головную боль. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Разработчики программы отмечают, что практически все смотревшие 3D-фильмы сталкивались с дискомфортом, причем многие не ходят на 3D-сеансы именно из-за испытанной головной боли. Она представляет собой реакцию мозга на «неправильные» картинки, одновременно приходящие на оба глаза. Мозг должен совместить их для получения стереоэффекта, но сделать это получается не всегда.

Исследовательская группа Дмитрия Ватолина называет более пятнадцати причин этой проблемы. Делятся они на две категории — недостатки оборудования (очков и проекторов) и недостатки самого фильма. Среди последних — перепутывание правого и левого видеосигналов.

Читайте такжеИсследователи выяснили, как остросюжетные фильмы влияют на мозгНовая программа позволила ученым просканировать видеопродукцию, выпускаемую на Blue-ray дисках, и составить статистику этих проблем. В 23 фильмах было обнаружено 65 проблемных сцен. Так, подобные, правда, не слишком значительные, казусы с перепутыванием ракурсов были обнаружены даже в таких высокорейтинговых фильмах, как «Аватар», «Хроники Нарнии», «Сталинград».

О результатах работы своей программы ученый рассказал на проходившей в Сан-Франциско 27-ой ежегодной конференции Stereoscopic Displays & Applications (февраль 2016 года).