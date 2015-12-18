Фильмы ужасов ухудшают состав крови человека, предупреждают врачи

По их словам, вследствие просмотра ужастиков у людей происходят изменения крови, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. В частности, они касаются свертывающего кровь белка, известного как фактор VIII. Другие факторы свертывания, между тем, на ужастики не реагируют.

Получается, что выражение "кровь стынет в жилах" отражает происходящее с человеком, когда он пугается. В целом риск образования тромба повышается на одну пятую. Все логично: эволюция научила тело человека заранее готовиться к возможной потере крови в экстренных ситуациях. А испуг - маркер того, что такая ситуация наступила.

Врачи исследовали эту эволюционную черту на примере 24 здоровых добровольцев в возрасте 30 лет и младше. 14 из добровольцев смотрели фильм ужасов, а потом нейтральный образовательный фильм. Остальные смотрели то же самое, но в обратном порядке. Оказалось, из-за просмотра ужастика уровень фактора VIII повышался более чем на 11 международных единиц. А это уже реальный риск образования тромбов.

А повышение уровня белка на каждые 10 единиц связано с 17%-м ростом риска тромбофлебита. Показатели этого белка у 12 добровольцев повысились во время просмотра фильма ужасов, и лишь у 3 - во время просмотра обучающего фильма. Уровень снизился у 18 человек во время просмотра обучающего фильма. То же произошло лишь у 9 человек во время просмотра ужастика.